Операцію провели Військово-морські сили спільно з Головним управлінням розвідки.

Військово-морські сили спільно з Головним управлінням розвідки атакували у Чорному морі газову вишку, на яку Росія напередодні звезла військових та обладнання. Про це повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, коментуючи поширене у мережі відео удару.

Він зазначив, що окупанти використовували цю локацію для GPS-спуфінгу з метою зробити небезпечним цивільне судноплавство

"За пів доби до ураження ворог закинув на платформу обладнання та військовий персонал. Цивільних там не було", - зазначив Плетенчук.

Він також додав, що штатний функціонал платформа не виконувала.

У мережі пишуть, що ворог розмістив на вишці технічне розвідувальне обладнання та тримав до 40 осіб особового складу.

Також тг-канал "Кримський вітер" повідомляє, що після удару на вишці спалахнула пожежа.

Останні втрати Росії у Чорному морі

У ніч із 8 на 9 серпня поблизу населеного пункту Чорноморське в тимчасово окупованому Криму воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 за допомогою ударного морського дрона MAGURA V5 знищили чергове судно російських окупантів - ще один швидкісний катер типу "Тунець".

А перед цим 6 серпня спецпризначенці ГУР висадились на Тендрівській косі та знищили ворожу броньовану техніку, зокрема МТ-ЛБ, комплекс РЕБ противника, а також зруйнувала фортифікаційні укріплення росіян.

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