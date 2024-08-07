Виконавши поставлене завдання, зокрема й секретну його частину, воєнні розвідники відійшли без втрат.

6 серпня спецпризначенці підрозділу активних дій "Артан" та Морського центру Головного управління розвідки Міністерства оборони України реалізували операцію у північній частині Чорного моря.

Як повідомила прес-служба розвідки, вночі десантна група спецпризначенців висадилась на Тендрівській косі та знищила ворожу броньовану техніку, зокрема МТ-ЛБ, комплекс РЕБ противника, а також зруйнувала фортифікаційні укріплення росіян.

Зазначається, що під час бою російські загарбники зазнали втрат серед особового складу - точна кількість уточнюється.

"Виконавши поставлене завдання, зокрема й секретну його частину, воєнні розвідники відійшли без втрат. Це не перший успішний активний захід спецпризначенців ГУР на окупованій росіянами Тендрівській косі. Відповідні дії - лише частина масштабного плану Сил безпеки і оборони України, реалізація якого триває", - заявили в розвідці.

Тендрівська коса - це вузький острів завдовжки близько 65 км та завширшки до 1,8 км. Коса розташована у північній частині Чорного моря, неподалік українського Криму.

Буданов допустив руйнування Кримського мосту у найближчі місяці

Як повідомляв УНІАН, нещодавно керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Кримський міст може бути зруйнований у найближчі місяці, ведеться відповідна робота.

"Усі працюють і над дальніми ударами, і над цим (знищенням Керченського мосту - УНІАН). Це все потребує, скажімо так, вирішення комплексного. Робота йде", - повідомив він.

На уточнююче запитання про те, чи може Кримський міст зникнути у найближчі кілька місяців, очільник ГУР запевнив, що "шанси є".

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