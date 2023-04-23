Ефективною роботою по окупантах відзначилися бійці батальйону "Едельвейс".

Збройні сили України показали "оперативне" знищення ворожої техніки та БК росіян на одному з напрямків на полі бою.

Відповідним роликом у неділю, 23 квітня, потішив СтратКом ЗСУ в Telegram. Там зазначали, що ліквідацією російського "мотлоху" варто завдячувати бійцям 109-ого окремого гірсько-штурмового батальйону 10 ОГШБр "Едельвейс".

Кадри зі знищенням ворожої техніки ЗСУ доповнили патріотичною музикою.

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ЗСУ завдали нових втрат окупантів - головне за сьогодні

Нагадаємо, що за підсумками минулої доби наші війська ліквідували 690 ворожих солдатів. Також окрім особового складу ворог втратив 3 танки, 1 броньовану машину, 5 артсистем, 1 вертоліт, 4 БПЛА, 12 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки.

Подробицями щодо знищення ворожих БПЛА сьогодні окремо поділилася прес-служба ОК "Південь". Окрім цього стало відомо про новий "врожай" у Миколаївській області. Там наші захисники "приземлили" розвідувальний безпілотник РФ.

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