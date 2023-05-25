Росіяни на фронті риють землянки, немов хобіти, розраховуючи врятуватися від ЗСУ.

Сухопутні війська України показали вдалий "страйк" по "хобітській" норі окупантів на фронті та довели, що ворог дарма розраховує сховатися від покарання у своїх землянках та окопах.

Снаряд на "голову" росіянам скинули бійці 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Хлопці зазначили, що їхній оператор полюбляє "грати в боулінг".

В кадрі "подарунок" від ЗСУ влучає в "лунку" до окупантів.

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Росіяни хвилюються та риють в Україні масштабні окопи

Зазначимо, що чим більше тактичних перемог показують Збройні сили України, тим більше хвилюються окупанти на фронті. Це проявляється не тільки у вигляді панічних настроїв, про які неодноразово повідомляв Генштаб, але й створенням нових оборонних споруд та окопів на тимчасово окупованих територіях України.

У квітні американський оглядач Брейді Африк повідомив, що на півночі Криму росіяни активно спустошують склади з технікою й риють там траншеї.

Також минулого місяця українців шокував мега-окоп росіян на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Він простягається мінімум на 70 км.

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