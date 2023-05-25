Сухопутні війська України показали вдалий "страйк" по "хобітській" норі окупантів на фронті та довели, що ворог дарма розраховує сховатися від покарання у своїх землянках та окопах.
Снаряд на "голову" росіянам скинули бійці 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Хлопці зазначили, що їхній оператор полюбляє "грати в боулінг".
В кадрі "подарунок" від ЗСУ влучає в "лунку" до окупантів.
Росіяни хвилюються та риють в Україні масштабні окопи
Зазначимо, що чим більше тактичних перемог показують Збройні сили України, тим більше хвилюються окупанти на фронті. Це проявляється не тільки у вигляді панічних настроїв, про які неодноразово повідомляв Генштаб, але й створенням нових оборонних споруд та окопів на тимчасово окупованих територіях України.
У квітні американський оглядач Брейді Африк повідомив, що на півночі Криму росіяни активно спустошують склади з технікою й риють там траншеї.
Також минулого місяця українців шокував мега-окоп росіян на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Він простягається мінімум на 70 км.