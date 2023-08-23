В кадрі "пекельні борошна" від ЗСУ отримали російські гармати, ЗРК та ще низка техніки.

Збройні Сили України влаштували "пекельні борошна" окупантам на День прапора, який українці шанують напередодні ще одного великого свята - Дня Незалежності.

Взаємодію в ударах по ворожих позиціях продемонстрували бійці тактичної групи ЦСО "А" та аеророзвідники "Команди Вялого" (30-та окрема механізована бригади імені князя Костянтина Острозького). За шість годин вони знищили 5 одиниць техніки армії РФ, використавши мобільність FPV-дрона.

Серед втраченого в лавах ворога - дві гармати Д-20, одна Д-30, ЗРК "Стріла" та КамАЗ.

Зацінити, як палає техніка росіян на День прапора України можна нижче:

Сьогодні біля "Батьківщини-мати" замайорів унікальний прапор

Нагадаємо, сьогодні біля монумента "Батьківщина-мати" замайорів унікальний прапора на честь Дня державного прапора України.

На ньому залишили підписи бійці ЗСУ, які захищають нашу свободу на найгарячіших ділянках фронту. На урочистий церемонії був присутній президент України Володимир Зеленській. Він пообіцяв, що незабаром цей прапор зможуть побачити українці на всіх території "нашої" України.

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