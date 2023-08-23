Урочиста церемонія відбулась за участі президента та іншого керівництва країни.

На День державного прапора в центрі Києва підняли особливий стяг - з підписами українських захисників з передової, з найгарячіших точок фронту.

Про урочисту церемонію підняття державного прапора та історію його подорожі по військових частинах йдеться у відео, що оприлюднив у Telegram президент України Володимир Зеленський.

Прапор тепер майорить на території Національного музею війни за незалежність України. У церемонії його підняття взяло участь керівництво країни.

"Сьогодні - особливий День Державного прапора України. Сьогодні в серці України ми підіймаємо особливий прапор. На ньому - особливі слова й підписи, залишені особливими людьми. Це наші воїни, наші захисники й захисниці, наші герої, які б’ються за свободу для українців, за незалежність, за Україну, наші кольори та цей прапор", - наголосив Зеленський.

Виступаючи на церемонії глава держави підкреслив, що наш прапор - це сила українців, джерело волі, незламності духу, також це пам’ять і шана до всіх наших героїв різних часів, які захищали нашу землю та віддали своє життя за Україну, за всіх українців.

Зеленський підкреслив, що цей прапор, який наразі піднято в центрі столиці України, був на позиціях наших воїнів від Чернігова до Одеси, по всій лінії захисту України, в різних бойових бригадах та підрозділах, в шпиталях, де лікують наших поранених, в руках волонтерів.

"Цей прапор завжди берегтиме згадку про багатьох українців і українок. Але він буде неодмінно поповнюватись та збагачуватись новими підписами наших воїнів", - сказав він.

За словами глави держави, після сьогоднішньої церемонії кожен охочий зможе його побачити в Національному музеї війни за незалежність України.

"І настане час, коли цей особливий прапор зможе побачити вся наша вільна й мирна Україна. Вся", - підкреслив Зеленський.

Також Державний Прапор України підняли на Воронцовському маяку в Одесі. Як зазначає місцевий телеграм-канал "Одесса INFO", прапор має розміри 4,5 на 18 метрів.

"Його планують залишити на два дні - до вечора 24 серпня", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні в Україні відзначають День Державного прапора

Як відомо, 23 та 24 серпня в Україні відзначають День Державного прапора та День Незалежності. В столиці цього року не проводяться масові заходи через загрозу обстрілів та провокацій ворога. Разом з тим на Хрещатику діятиме виставка побитої російської військової техніки.

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