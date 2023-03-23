На Куп'янсько-Лиманському напрямку українські воїни вже декілька тижнів підряд щодоби знищують багато російських броньованих засобів, у тому числі новітніх.

Бахмут залишається епіцентром бойових дій. За останню добу на Бахмутському напрямку відбулося 35 боєзіткнень, росіяни здійснили понад 200 обстрілів.

Про це повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону.

"Поки що Бахмут залишається епіцентром бойових дій, таким головним напрямком удару ворога. За цю добу відбулося на всьому Бахмутському напрямку 35 боєзіткнень і 29 в районі самого міста і околиць. 222 рази ворог обстрілював весь Бахмутський фронт ствольною артилерією і РСЗВ, 44 обстріли здійснив по самому місту. 107 окупантів було знищено, 137 зазнали поранень різного ступеня", - сказав Череватий.

Відео дня

За його словами, другим за напруженістю залишається Куп'янсько-Лиманський напрямок, де ворог намагається виявляти активність і атакувати вже декілька тижнів підряд. Також цей напрямок є "лідером" за обстрілами з артилерії та інших систем ураження.

"Зокрема, не стала винятком ця доба: 438 разів ворог вражав наші позиції різними артилерійськими системами, відбулося 4 боєзіткнення, 10 авіанальотів. І характерна риса цього напрямку - тут ворог більше застосовує регулярні війська і більше застосовує бронетехніки", - сказав речник.

Відтак, зазначив Череватий, українські воїни вже декілька тижнів підряд щодоби знищують багато російських броньованих засобів, в тому числі новітніх.

"За цю добу було знищено 4 танки Т-90, БМП, БТР-80, САУ "Акація", "Мста" і ЗРК "Бук". Також на цьому напрямку 39 окупантів було знищено і 86 поранено, один потрапив у полон", - повідомив він.

Війна в Україні - що відбувається

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, упродовж минулої доби, 22 березня, російські окупанти завдали по території України 48 авіаційних ударів і здійснили 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Своєю чергою, авіація Сил оборони України завдала удару по зенітно-ракетному комплексу армії РФ, а також 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян.

Також повідомлялося, що минулої доби українські захисники відбили 83 ворожих атаки на східній ділянці фронту. Росіяни продовжують вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. На інших ділянках фронту росіяни обороняються.

Вас також можуть зацікавити новини: