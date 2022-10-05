Наразі відомо про 7 загиблих: п'ятьох ФСБшників та двох військових високопосадовців.

У окупованому Херсоні був "приліт" в готель, де розмістились військові високопосадовці росіян та представники ФСБ.

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Сьогодні був приліт у готель "Нінель" у Херсоні, що у центрі міста. Це готель з басейном і сауною. Басейн і сауну дуже полюбляло керівництво ФСБшників, і вони туди заселилися. Семеро двохсотих вивозили з цього готелю", - зазначив Хлань.

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За його словами, у готелі були і високопосадовці з числа керівництва російських військ.

"Місцеві повідомляють, що п’ятеро двохсотих – ФСБшники, а двоє – військові високих чинів, але поки не ідентифікували, хто ці високі чини", - додав Хлань.

Контрнаступ ЗСУ в Херсонській області

Офіційно українські сили пішли у контрнаступ на півдні наприкінці серпня. Відтоді захисники "промацували" прогалини в обороні росіян і знищували шляхи постачання окупантів. Останніми днями бої за південь посилилися.

Як заявив напередодні президент Володимир Зеленський, ЗСУ "рухаються на півдні швидко й потужно", звільнено вже десятки населених пунктів лише за цей тиждень: "І це ще далеко не повний перелік... Наші воїни не зупиняються. І це лише питання часу, коли виженемо окупанта з усієї нашої землі.

4 жовтня українські військові підтвердили звільнення від окупантів 8 населених пунктів Херсонщини: Любимівки, Хрещенівки, Золотої Балки, Біляївки, Українки, Великої та Малої Олександрівки, Давидового Броду.

Аналітики Інституту вивчення війни підтверджують успіхи ЗСУ не тільки на півдні, а й на сході. Бійці також продовжували просуватися на південь уздовж Дніпра і розірвали дві російські наземні лінії зв'язку на півночі Херсонської області, змусивши росіян відступити на південь від кордону Херсонсько-Дніпропетровської області в напрямку району Берислава.

Українська кампанія перешкоджає спробам РФ перекинути додаткові боєприпаси, резерви, мобілізованих людей і засоби оборони на передові позиції.

Водночас США радять Україні деокупувати південні регіони включно з Херсоном до настання холодів. Згідно з підрахунками американських військових, можливості щодо деокупації Херсона якщо і з'являться, то вже з середини листопада.

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