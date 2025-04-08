ЗСУ відкинули росіян у населеному пункті Шевченко, - DeepState (мапа)

Водночас окупанти мають просування на інших напрямках.

Українським військовослужбовцям вдалося відкинути окупаційні війська Російської Федерації у населеному пункті Шевченко Донецької області.

Про це повідомляється у Telegram-каналі аналітичного проєкту DeepState. Згідно з оновленими даними аналітиків, російські загарбницькі війська мають просування біля Гуєво (Курщина), Новолюбівки (Луганщина) та в Часовому Яру (Донеччина).

У останньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України повідомлялося, що за добу на фронті сталося 120 бойових зіткнень із росіянами. Найбільша кількість зафіксована на Лиманському (19 атак), Покровському (42 атак) та Курському (17 атак) напрямках.

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