Раніше цей міст був зрйнований внаслідок ударів російської артилерії.

Українські військові могли відновити міст на головній дорозі, що сполучає Часів Яр з містом Бахмут в Донецькій області. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що міст був зруйнований внаслідок ударів російської артилерії. Після атаки там залишився кратер який зробив дорогу непридатною для використання. Через це українські війська були вимушені використовувати ґрунтові дороги для забезпечення оборони міста-фортеці.

"На кадрах з геолокацією можна побачити тимчасовий міст, який був збудований на місці воронки, та транспортний засіб, який проїжджає по ньому", - зазначає CNN.

Відео дня

Водночас видання не може незалежно підтвердити дату зйомки відео. При цьому наголошується, що потенційний ремонт мосту може означати відновлення життєво важливої лінії забезпечення для українських захисників у Бахмуті.

Ситуація в Бахмуті

Бої за Бахмут тривають уже 8 місяців, місто майже повністю зруйновано внаслідок постійних атак російських окупантів. Проте українські захисники навіть в таких умовах продовжують героїчно утримувати оборону міста-фортеці.

У ЗСУ зазначають, що під Бахмутом найманці ПВК "Вагнер" підсилилися десантниками та мотострілками. Крім того, "вагнерівці" використовують авіацію та артилерію армії РФ.

Водночас публіцист і політтехнолог Станіслав Бєлковський вважає, що російське Міноборони готово принести в жертву ПВК "Вагнер" на Бахмутському напрямку. Він переконаний, що рятувати бійців Пригожина і його самого ніхто не буде.

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