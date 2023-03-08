Біля Бахмута противник втратив десятки тисяч людей, зазначив речник Східного угруповання військ армії України.

Під містом Бахмут Донецької області російську приватну військову компанію "Вагнера" супротивник посилив десантниками та мотострілками.

"Вагнерівці" використовують авіацію та артилерію регулярної армії РФ, розповів речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі "FreeДom". За його словами, Бахмут залишається епіцентром головного удару противника.

"...В першу чергу, тут діють, як і раніше, "вагнерівські" підрозділи..., тільки зараз вони вже зібрали кращих. Це і представники старого "Вагнера", які готувалися ще для бойових дій у Сирії та інших "гарячих точках" чи супроводу якихось місій, які потрібні були "Вагнеру", - сказав він.

Череватий додав, що "вагнерівці" через великі втрати "посилені підрозділом повітряно-десантних військ Російської Федерації, мотострілкових підрозділів і використовують артилерію і авіацію регулярної армії".

На його думку, втрати РФ під Бахмутом становлять десятки тисяч осіб.

Бої за Бахмут - сьогодні це варто знати

На Донбасі вже не один місяць тривають запеклі бої. Зокрема, бої за Бахмут йдуть з серпня минулого року.

Увечері 8 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку і не припиняють штурми Бахмута. За відомостями західних ЗМІ, при спробах захопити це місто РФ вже втратила до 30 тисяч своїх посіпак.

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