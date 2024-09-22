ЗСУ за добу закопали в землю величезну кількість окупантів

До втрат у ворожій техніці додалися, зокрема 63 артсистеми та 67 безпілотників.

За добу на війні ЗСУ ліквідували півтори тисячі окупантів, повідомив Генштаб у соцмережі. Таким чином, загальні бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення серед особового складу орієнтовно склали близько 642 тис. 420 (+1500 за добу) чоловік.

Серед втрат у ворожій техніці, зокрема 8 тис. 768 (+22) танків, 17 тис. 222 (+52) бойові броньовані машини, 18 тис. 333 (+63) артилерійські системи та 1 тис. 195 (+2) реактивних систем залпового вогню.

Також у цьому переліку 949 одиниць засобів протиповітряної оборони, 369 літаків, 328 гелікоптерів, 15 тис. 628 (+67) безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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Також у Генштабі додали, що відкоригували кількість знищених крилатих ракет. "У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", - уточнли там.

Так, за даними Генштабу, українські військові вже знищили 2595 ворожих крилатих ракет.

Крім того, в Генштабі поінформували, що сьогодні вночі противник завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованої території Луганської області та випустив по Україні 80 ударних БпЛА типу "Shahed" із Єйська та Курська – РФ.

Зазначається, що повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

"В результаті протиповітряного бою збито 71 ударний БпЛА, іще шість безпілотників, внаслідок протидії РЕБ, локаційно втрачені. Протиповітряна оборона працювала у Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській, Херсонській та Миколаївській областях", - заявили в Генштабі ЗСУ.

Війна в Україні: новини

Міноборони розробило ракетну програму, повідомив голова відомства Рустем Умєров. Він додав, що партнери вже дали усну згоду її фінансувати. Письмові підтвердження надійдуть найближчим часом.

Крім того, стало відомо, що тривають запеклі бої на території Донецької області. Окупанти готуються заходити в населений пункт Гірник, повідомив проєкт DeepState і додав, що 21 вересня росіяни били по Гірнику артилерією та КАБами.

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