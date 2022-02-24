Сьогодні Росія розпочала повномасштабний наступ на Україну.

Українські захисники знищили два танки і кілька вантажівок росіян у районі Щастя на Донбасі.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ у Facebook.

"Оперативна інформація зі сходу України. В районі Щастя знищено два танка та декілька вантажівок РФ", - йдеться у повідомленні.

Військові пообіцяли трохи згодом надати більш розгорнуту інформацію.

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Оголошення Росією повномасштабної війни проти України

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін почав вторгнення до України, в низці міст пролунали вибухи.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та оголосив про запровадження воєнного стану.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська Росії перетнули кордон України у районі Харкова.

Водночас журналіст Юрій Бутусов поділився, що російська сторона атакувала нашу державу, і по всій країні були атаковані військові об’єкти, в першу чергу, системи управління, авіабази частини протиповітряної оборони. За його даними, українська армія чинила опір.

До цього російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР". РФ також вирішила ввести у псевдореспубліки своїх "миротворців". Про такі рішення російської сторони стало відомо 21 лютого.

Пізно ввечері 23 лютого з'явилася інформація, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник попросили Росію надати "республікам" військову допомогу.