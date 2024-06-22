Ворог не може просуватися далі, але це не означає, що можна повністю "видихнути", зазначив Повх.

Загальна стабілізація фронту на Харківському напрямку означає, що ворог не має можливості просуватися далі. Він губить свій особовий склад в безуспішних атаках і не має можливості навіть за допомогою техніки просунутися вперед, розповів речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрій Повх.

"У нашій зоні відповідальності за минулу добу боєзіткнень не відбулось взагалі і станом на ранок, прямих атак російських військ не відбувалося. Водночас ворог наніс 21 авіаційний удар, 16 ударів дронами-камікадзе та здійснив 311 обстрілів в бік наших позицій", – акцентував Повх в ефірі телемарафону.

Речник ОТУВ "Харків" зазначив, що за минулу добу ворог втратив на Харківському напрямку 63 окупанти вбитими і пораненими. Також у ворога було знищено і пошкоджено два танки, 4 автомобілі та одну одиницю спецтехніки. Крім того, Сили оброни знищили 18 укриттів ворога та один пункт управління БПЛА.

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Повх зауважив, що динаміка бойових зіткнень на Харківському напрямку змінюється від доби до доби, і російські окупанти припиняють інтенсивність своїх дії винятково через втрату боєздатності окремих підрозділів.

"На нашому напрямку це відбувається вкрай часто. Зараз стало відомо про те, що ворог здійснює чергову ротацію своїх підрозділів в районах Тихого, Глибокого та Вовчанська. А також планує приєднати до свого корпусу, який діє на напрямку Харкова, підрозділи 9-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї армії РФ. Вони перекидаються зі стратегічної глибини російської території", – наголосив речник ОТУВ "Харків".

Він додав, що російські окупанти намагаються підсилити своє угрупування військ на Харківському напрямку, перекидаючи сили як з окупованої Херсонщини, так і з інших напрямків.

"Але в них це вкрай погано виходить. Оскільки можливості нашої артилерії та інших засобів вогньового ураження дальньої дії посилилися. Відтак, зараз існує певний паритет у вогньовому ураженні і наша артилерія працює на повну силу", – каже Повх.

Речник ОТУВ "Харків" зауважив, що від доби до доби російське угруповання втрачає на Харківському напрямку по кілька танків і броньованих машин, тому в районі Вовчанська окупанти змушені використовувати наземну важку техніку тільки фрагментарно. Крім того, там, де під Вовчанськом російські окупанти намагаються інженерно покращити обладнання своїх позицій, робити окопи і фортифікації, українські захисники відпрацьовують FPV-дронами та вогнем артилерії. Спецтехніка ворога постійно знищується.

На уточнююче питання про російський анклав, який заблокований українськими Силами оборони на одній з ділянок у Вовчанську, він відповів, що поки цю ситуацію не коментують.

"Будемо коментувати, коли тактичний епізод буде завершений", – сказав Повх.

Підсумовуючи, речник ОТУВ "Харків" сказав, що стабілізація ситуації на Харківському напрямку означає, що ворог не має змоги просуватися далі.

"Безумовно, видихати ми будемо після нашої перемоги", – констатував він.

Ситуація на фронті: новини з Харківщини

В оперативному зведенні про ситуацію на фронті станом на 19:00 Генштаб ЗСУ інформував, що загальна кількість бойових зіткнень збільшилася до 121.

Найгарячіше зараз на Покровському напрямку. Водночас Харківщина продовжує потерпати від підступних ракетно-бомбових ударів з території Російської Федерації.

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомляв, що російські окупанти намагаються вивести частину підрозділів з району Вовчанська через втрату їхньої боєздатності.

Раніше Волошин зазначав, що росіяни зав’язли" на Харківщині та зазнають там величезних втрат. За його словами, загарбники на півночі Харківської області проводять безуспішні дії та намагаються просунутися вперед, щоб створити собі якийсь "пояс безпеки" і "буферну зону". Однак українські воїни їх там зупинили, ситуацію взято під контроль.

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