На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій – кількість боєзіткнень там зросла до 44.

Російські окупаційні війська просунулися в районі чотирьох населених пунктів на сході України. Про це повідомляє DeepState.

"Ворог просунувся південніше Вільшан (Харківська область, – ред.), біля Новопокровського, Північного та Костянтинівки (Донецька область, – ред.)", – йдеться у повідомленні.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні щодо ситуації на фронті станом на 22:00 22 червня повідомили, що від початку доби зафіксовано 133 бойових зіткнення із противником.

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На Харківському напрямку окупанти впродовж дня за підтримки авіації атакували поблизу Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили дві штурмові дії противника, ще одне боєзіткнення станом на 22:00 тривало. За попередньою інформацією, з початку доби втрати ворога там склали 64 окупанти загиблими та пораненими, знищено дві артилерійські системи та шість автомобілів. Уражено 35 укриттів особового складу та одне місце зберігання боєприпасів.

На Куп’янському напрямку противник здійснив 15 спроб відтіснити наші підрозділи із займаних позицій. 12 атак ворога успішно відбито. Напружена обстановка залишається поблизу Стельмахівки, де продовжуються три бойові зіткнення.

На Лиманському напрямку російські загарбники вісім разів намагалися просунутися в районах Невського, Тернів та Новосадового. Захисники України відбили всі атаки ворога.

На Сіверському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Від початку доби окупанти здійснили десять штурмових дій в районах Верхньокам’янського, Роздолівки, Спірного та Виїмки. Дев’ять атак для ворога завершилися безуспішно, триває одне боєзіткнення. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.

Чотири спроби ворога наблизитися до наших позицій біля Григорівки, Часового Яру та Іванівського на Краматорському напрямку зазнали невдачі. Станом на 22:00 тривав бій поблизу Кліщіївки.

На Торецькому напрямку ситуація напружена. Від початку доби кількість спроб російських окупантів вклинитися в наші оборонні позиції збільшилась до 15. За підтримки авіації противник атакував поблизу Торецька, Північного та Нью-Йорка. 11 штурмових дій підрозділи Сил оборони відбили, чотири боєзіткнення ще тривали.

"На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень зросла до 44. За підтримки усіх наявних засобів вогневого ураження (авіації, артилерії, озброєння бойових машин, ударних БпЛА, FPV-дронів та стрілецької зброї) загарбники продовжують натиск на бойові порядки захисників України поблизу Олександрополя, Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої, Новопокровська та Карлівки. Нашими воїнами відбито 32 ворожі атаки, 12 бойових зіткнень ще продовжуються. Попередні втрати агресора склали 319 окупантів вбитими та пораненими. Знищено один танк, дві бойові броньовані машини, гармату та автомобіль. Втрати уточнюються", – додали в Генштабі.

Водночас на Курахівському напрямку від початку доби відбулося 15 боєзіткнень. Зберігається активність ворога поблизу Невельського, Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. 11 ворожих атак відбито, бої тривають.

На Придніпровському напрямку шість штурмових дій ворога успіху не мали. Втрат позицій не допущено. На інших напрямках ситуація залишилася без суттєвих змін.

Зазначається, що окупанти по території України п’ять ракетних із застосування 20 ракет та 35 авіаційних ударів із застосуванням 68 КАБів, також задіяли 544 дрони-камікадзе. Також ворог здійснив понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах зі ствольної і реактивної артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

Водночас авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу, пункт управління противника, два засоби ППО, чотири склади з боєприпасами, станцію РЕБ і одну РЛС.

Війна в Україні: це варто знати

Російські загарбники вдарили по Харкову. Зокрема, ворог влучив у житловий будинок. Вже відомо про 54 постраждалих внаслідок російської атаки. Троє людей загинули.

Тим часом в ОСУВ "Хортиця" заявили, що російська армія намагається вивести деякі підрозділи з району Вовчанська Харківської області. Причиною цього стала втрата їхньої боєздатності.

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