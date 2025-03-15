ЗСУ зупинили окупантів на підступах до Покровська, - військовий

За його словами, на цьому напрямку українські сили проводять локальні контратаки.

Українські військові зупинили росіян на підступах до Покровська. Оперативна ситуація на цьому напрямку стабілізувалась. Про це в етері КИЇВ24 розповів військовослужбовець 68-ої єгерської бригади із позивним "Гусь".

"Стабілізувалась ситуація на напрямку. Я, звісно, можу говорити про зону відповідальності своєї бригади. Скажу, що ворога на підступах до Покровська ми зупинили. Він не йде далі. Якісь ворожі атаки на окремі позиції йдуть не перший місяць, безуспішні", - сказав "Гусь".

За його словами, останнім часом ЗСУ розпочали локальні контратаки на відповідному напрямку фронту. Ворога відкинуто від траси Покровськ-Костянтинівка, яку окупанти хотіли взяти під контроль.

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Ситуація на фронті - важливі новини

Раніше військовий експерт Владислав Селезньов заявляв, що Росія готується до весняно-літнього наступу. Він також зазначив, що Україні не варто сподіватися, що Путін не готовий поступитися своїми амбіціями.

Тим часом журналісти Forbes оприлюднили подробиці відступу Сил оборони України з Курської області. Зазначається, що сам відступ був хаотичним, а тому окупантам вдалося захопити частину західної техніки.

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