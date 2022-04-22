На Ізюмському напрямку супротивник зосередив для ведення бойових дій до 25-ти батальйонних тактичних груп.

Окупанти активізували бойові дії на Донецькому і Таврійському напрямках.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Facebook в оперативній інформації станом на 6:00 22 квітня.

Зазначається, що на Донецькому і Таврійському напрямках окупанти протягом доби активізували бойові дії вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Ворог здійснює штурмові дії в районі населеного пункту Зарічне та, силами до батальйону, намагається наступати в районі населеного пункту Рубіжне. Тривають оборонні бої із супротивником поблизу Новтошківського та Попасної.

Ворог продовжує намагатися за підтримки артилерії здійснювати штурмові дії в районі населеного пункту Мар’їнка.

Одночасно ворог посилює угруповання військ на Запорізькому напрямку. Тривають заходи логістичного забезпечення окупаційних військ.

На Слобожанському напрямку ворог, силами до семи батальйонних тактичних груп зі складу 6-ї загальновійськової армії, берегових військ балтійського та північного флотів, продовжує частково блокувати Харків, здійснює вогневе ураження підрозділів військ ЗСУ та об’єктів критичної інфраструктури.

На Ізюмському напрямку супротивник зосередив для ведення бойових дій до 25-ти батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї та 35-ї загальновійськових армій та 68-го армійського корпусу Східного військового округу, повітряно-десантних військ.

Ворог здійснює спроби вести наступ у напрямку населеного пункту Заводи. Вийшов на північні околиці Дібровного, намагається закріпитись на досягнутому рубежі.

На Південнобузькому напрямку супротивник продовжує здійснювати вогневий вплив на підрозділи Сил оборони, намагався провести розвідку боєм у районі Трудолюбівки, зазнав втрат, відійшов на раніше зайняті позиції.

На Волинському і Поліському напрямках супротивник активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Вживаються заходи з посилення прикриття державного кордону на західному і північно-західному напрямках. Сили і засоби протиповітряної оборони переведені на несення чергування у посиленому режимі. Посилено охорону штабів, вузлів зв’язку, військових містечок, арсеналів, баз та складів зберігання озброєння, військової техніки та паливно-мастильних матеріалів.

Також у Генштабі повідомили, що на тимчасово зайнятих територіях України ворожі підрозділи продовжують блокувати переміщення місцевого населення, грабувати та штучно наближати гуманітарну кризу - здійснюють руйнування об’єктів критичної інфраструктури та блокують доставки гуманітарних вантажів з території України. Є випадки розстрілів цивільного населення та волонтерів.

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