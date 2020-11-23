Американський есмінець Donald Cook направляється в Чорне море для регулярного патрулювання в рамках місії НАТО.
Про це йдеться в заяві командування ВМС США в Європі і Африці в Twitter.
"USS Donald Cook DDG 75 почав свій перехід через протоки в Чорне море, ознаменувавши сьомий раз, коли військовий корабель ВМС США перебуватиме в Чорноморському регіоні", - йдеться в повідомленні.
В повідомленні наголошується, що кораблі ВМС США регулярно патрулюють ці води в підтримку союзників і партнерів по НАТО.
Також на це відреагував Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Ласкаво просимо!" - коротко написав він у своєму Twitter.
Читайте такожВМС України та британський есмінець Dragon відпрацювали тактичне маневрування (фото)
Кораблі США у Чорноморському регіоні
Останнім американським кораблем, який відвідав Чорноморський регіон, був USS Roosevelt у вересні.
6-й флот США, штаб-квартира якого знаходиться в Неаполі, проводить повний спектр спільних і військово-морських операцій, часто спільно з союзниками і міжвідомчими партнерами, з метою просування національних інтересів США, забезпечення безпеки і стабільності в Європі та Африці.
USS Donald Cook - ескадрений міноносець ВМС США четвертого покоління. Його основною зброєю є керовані ракети. Головною зброєю "Кука" є крилаті ракети "Томагавк" з дальністю польоту до 2500 кілометрів, здатні нести ядерні заряди. У звичайному та ударному варіантах есмінець оснащений 56 або 96 такими ракетами, відповідно. Також USS Donald Cook був приписаний до 22-ї ескадри підтримки України Атлантичного флоту США.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram