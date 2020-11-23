Кораблі ВМС США патрулюють води Чорного моря на знак підтримки союзників і партнерів по НАТО.

Американський есмінець Donald Cook направляється в Чорне море для регулярного патрулювання в рамках місії НАТО.

Про це йдеться в заяві командування ВМС США в Європі і Африці в Twitter.

"USS Donald Cook DDG 75 почав свій перехід через протоки в Чорне море, ознаменувавши сьомий раз, коли військовий корабель ВМС США перебуватиме в Чорноморському регіоні", - йдеться в повідомленні.

В повідомленні наголошується, що кораблі ВМС США регулярно патрулюють ці води в підтримку союзників і партнерів по НАТО.

Також на це відреагував Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ласкаво просимо!" - коротко написав він у своєму Twitter.

Кораблі США у Чорноморському регіоні

Останнім американським кораблем, який відвідав Чорноморський регіон, був USS Roosevelt у вересні.

6-й флот США, штаб-квартира якого знаходиться в Неаполі, проводить повний спектр спільних і військово-морських операцій, часто спільно з союзниками і міжвідомчими партнерами, з метою просування національних інтересів США, забезпечення безпеки і стабільності в Європі та Африці.

USS Donald Cook - ескадрений міноносець ВМС США четвертого покоління. Його основною зброєю є керовані ракети. Головною зброєю "Кука" є крилаті ракети "Томагавк" з дальністю польоту до 2500 кілометрів, здатні нести ядерні заряди. У звичайному та ударному варіантах есмінець оснащений 56 або 96 такими ракетами, відповідно. Також USS Donald Cook був приписаний до 22-ї ескадри підтримки України Атлантичного флоту США.

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Автор: Олег Давигора