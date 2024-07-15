Не виключено, що для нової системи оберуть боєприпас HVP, розроблений BAE Systems.

В Управлінні можливостей та критичних технологій Армії США (Rapid Capabilities and Critical Technologies Office) оприлюднили запит на інформацію щодо закупівлі повноцінних прототипів артилерійської гармати MDAC (Multi-Domain Artillery Cannon). Про це повідомляє Defense Express.

Йдеться про зенітну гармату, виконану на базі 155-мм гаубиці. Передбачається, що таким чином американці зможуть отримати дешеву ППО, яка зможе ефективно боротися, зокрема, з БПЛА та крилатими ракетами.

Контракт на виробництво прототипу планують укласти у третьому кварталі наступного фінансового року. На думку експертів, для MDAC можуть обрати розроблений BAE Systems боєприпас HVP, який розробляли для електромагнітного рейкотрона. Цей проект закрили кілька років тому.

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Характеристики MDAC наразі невідомі, як і його потенційна ефективність. Втім, варто зазначити, що ще у 2020 році американці випробували снаряд HVP для знищення цілі у повітрі: тоді з САУ XM1299 поцілили в імітатор дозвукової крилатої ракети.

Один постріл боєприпасом HVP оцінюють у приблизно 100 тис доларів, що у рази дешевше, ніж той же ПЗРК Stinger, ціну однієї ракети до якого (мова йде про експортні контракти) оцінюють у 780 тис євро.

Ціна сучасних ЗРК стає "‎астрономічною"‎

Нагадаємо, раніше стала відома ціна зенітного ракетного комплексу NASAMS III. Як повідомлялось, сума контракту на поставку одного такого ЗРК склала "нескромні"‎ 410 млн євро.

Окрім того, нещодавно було оприлюднено ціну однієї ракети AMRAAM-ER, призначеної для зенітних ракетних комплексів NASAMS.

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