Європейці хочуть побороти скепсис щодо переходу на новий танковий калібр, вважають журналісти.

Європейський холдинг оборонної промисловості KNDS - компанія-виробник САУ Caesar, показав випробування танкової гармати Ascalon, яку розробляють спеціально для танка нового покоління MGCS.

Про це повідомляє Defense Express. Найбільш важливою особливістю новинки можна назвати легку зміну калібру зі 120-мм на новий 140-мм. За словами розробників, це можна зробити лише за одну годину.

Вочевидь, таким чином європейці хочуть побороти скепсис щодо переходу на новий танковий калібр. Останнє потребує закупівлі нових боєприпасів, а також ставить логістичні виклики.

При цьому не існує ніяких сумнівів в тому, що 140-мм гармата дасть танку набагато більшу вогневу міць, ніж традиційні 120-мм гармати, які встановлені на танках Leopard 2 чи Abrams. Це, зокрема, розв'язує питання пробиття ворожих танків на найближчі півстоліття.

У KNDS сподіваються створити саму гармату, автомат заряджання та цілу лінійку нових боєприпасів. Випробувати Ascalon безпосередньо на танку можуть відбутися приблизно у 2025-му.

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Програма MGCS передбачає створення принципово нового танку, який міг би замінити Leclerc та Leopard 2. Передбачається, що він з'явиться приблизно у середні 2030-х.

Раніше повідомлялось, що Франція та Німеччина досягли прориву у розробці танка нового покоління. Також відомо про плани Берліну та Парижу створити далекобійну ударну зброю та винищувач нового покоління, відомий як Future Combat Air System.

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