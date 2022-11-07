"Пташку" збили сьогодні вранці.

Українські воїни збили російський штурмовик Су-25 в небі над Херсонщиною.

Як повідомляють у Командуванні Повітряних сил ЗСУ, російську пташку "приземлили" 7 листопада, близько 09:30 години. Із цим відмінно впоралися воїни підрозділу Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь".

Довідка УНІАН. Су-25 "Грач" – радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак. Призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово в будь-яких метеоумовах. Су-25 вперше піднявся у повітря 22 лютого 1975 року. Літаки цього типу експлуатуються з 1981 року, брали участь у багатьох військових конфліктах.

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Втрати Росії в Україні

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня на півдні українські військові знищили два російські вертольоти Ка-52.

Днями у Херсонської області також знищили російський Су-25.

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними Генерального штабу Збройних сил України, загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно становлять 277 літаків і 260 вертольотів.

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