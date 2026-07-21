Українська Skyfall представила новий прискорений дрон-перехоплювач 'Шахедів', - ЗМІ

Новинка була презентована на авіашоу у Британії.

Український виробник дронів SkyFall представив новий швидкісний перехоплювач, розрахований на боротьбу з реактивними "Шахедами" РФ, повідомляє Reuters.

Новий дрон отримав назву P1-SUN Jetkiller – це прискорена версія перехоплювача, який Україна використовує з кінця минулого року.

Останнім часом Москва почала оснащувати "Шахеди" реактивними двигунами (сама Росія називає ці дрони "Герань") – це дозволяє їм глибше проникати углиб української території. Реактивні "Шахеди" здатні розганятися до 500 км/год. Це суттєво скорочує час, який Україна має на виявлення цілі та застосування засобів протидії, – і така швидкість перевищує можливості більшості наявних перехоплювачів, пише ЗМІ.

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За словами старшого командира Повітряних сил України Юрія Черевашенка, на якого посилається Reuters, від 15% до 20% "Шахедів", якими Росія атакує Україну, вже оснащені реактивними двигунами замість звичайних гвинтових.

Що вміє новий Jetkiller

Представник SkyFall розповів, що новий перехоплювач компанії розганяється до 370 км/год – тоді як звичайна версія P1-SUN літає зі швидкістю до 310 км/год. За його словами, над новою моделлю почали працювати близько трьох місяців тому, вона вже пройшла випробування на полі бою і, за наявними даними, збила понад десяток реактивних "Шахедів".

Дрон представили на авіашоу Farnborough у Британії – одному з найбільших у світі. Масове виробництво компанія планує запустити вже у серпні.

Як зазначив представник компанії, звичайний P1-SUN з моменту запуску у листопаді 2025 року збив уже понад 5 500 "Шахедів", а виробничі потужності компанії дозволяють випускати до 50 000 одиниць щомісяця.

Хто ще розробляє швидкісні перехоплювач

Інший український виробник – компанія General Cherry – також працює над прискореною версією свого перехоплювача Bullet, спеціально заточеною під боротьбу з реактивними "Шахедами". Як розповів представник компанії Марко Кушнір, нова модель уже на фінальній стадії розробки і здатна розганятися понад 400 км/год, а мета розробників – довести швидкість до 500 км/год.

Ще одна компанія, яка працює над перехопленням – британсько-українська Firebolt Engineering. Вона розробила власний реактивний перехоплювач Griffen. За словами гендиректора компанії Миколи (він попросив назвати лише ім'я з міркувань безпеки), дрон наразі розганяється до 350 км/год. Перший російський "Шахед" (не реактивний) він збив у травні, і зараз компанія працює над масштабуванням виробництва.

Дрони-перехоплювачі - інші новини

Раніше SkyFall представила іншу нову версію свого перехоплювача – P1-SUN Long. Дрон отримав дальність польоту 33 км, стелю до 9 км і швидкість понад 310 км/год, а також вбудований штучний інтелект, здатний самостійно виявляти й супроводжувати цілі. Крім того, P1-SUN Long інтегрований із системою дистанційного керування SkyFall, що дозволяє керувати перехоплювачем з будь-якої точки світу за наявності інтернет-з'єднання.

Дрони-перехоплювачі та FPV-дрони української армії стають ефективнішими завдяки запуску з носіїв – літакового типу, пілотованих літаків, а також наземних і морських дронів. За даними Business Insider, найактивніше носії застосовують у морському середовищі: у квітні вперше зафіксували знищення російського "Шахеда" перехоплювачем, запущеним з моря.

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