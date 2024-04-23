Базою для машини стане всюдихід-амфібія, який отримав назву "Тритон".

Російський ОПК створить на основі перспективного автомобіля-амфібії машину радіоелектронної боротьби.

За інформацією Defense Express, машина РЕБ базуватиметься на шасі всюдихода під назвою "Тритон", про створення якого стало відомо на початку 2024-го.

Повідомляється, що машина схожа на ЛуАЗ (в усякому разі, якщо казати про шасі). Вона буде багатоцільовою амфібією та транспортом переднього краю. "Тритон" отримає новий двигун та трансмісію. Випробувати машину почнуть у травні-липні.

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За допомогою таких машин росіяни планують форсувати річки. Передбачається, що "Тритон" зможе "стрибати" у воду з невисокого обриву, не втрачаючи при цьому плавучості.

В рамках створення спеціалізованої машини РЕБ, на "Тритон" встановлять комплекс радіоелектронної боротьби "Волнорез". За допомогою нього будуть ставити радіоперешкоди та проводити радіоелектронну розвідку. У перспективі РЕБ-автомобіль зможе стати носієм FPV-дронів.

Український "Тритон" – що відомо

Російську новинку не варто плутати з українським броньованим автомобілем "Тритон". Вперше його представили у вересні 2015 року на виставці "Зброя та безпека-2015", яка проходила у Києві. У 2016 повідомлялось, що прикордонники протестували бронемашину.

На початку 2016-го ЗМІ писали, що Державна прикордонна служба замовила 62 автомобілі "Тритон" із комплексом наземної розвідки "Джеб", до складу якого входить РЛС "Лис-М". У відкритих джерелах повідомлялось про кілька побудованих машин такого типу.

Нагадаємо, у квітні в Україні представили новітню військову техніку, зокрема, досить цікаву шестиколісну бронемашину.

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