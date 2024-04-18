Найбільш цікавим зразком стала шестиколісна бронемашина.

Головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському та міністру оборони Рустему Умєрову представили новітні зразки української військової техніки.

Як повідомляє "Мілітарний", йдеться про модернізовану бойову машину піхоти БМП-1ТС з українським модулем "Спис-Синтез". Також було представлено бронемашину Oncilla та іншу техніку.

Зазначається, що найбільш цікавим зразком стала шестиколісна бронемашина. Раніше її не бачили. Назва новинки поки що не афішується.

"Візуально машина майже повністю повторює контури відомої машини Mbombe 6×6, що була розроблена південноафриканською компанією Paramount Group. З власних джерел "Мілітарному" відомо, що ліцензійне виробництво цих машин було налагоджено і одним з українських підприємств", – йдеться у матеріалі.

Mbombe – це колісна броньована бойова машина, розроблена компанією Paramount Group у 2010 році. Вома може вміщувати вісім піхотинців. Причому для кожного бійця у цій ББМ виділено окреме протимінне крісло. Також у машині розміщуються три члени екіпажу: командир, водій та навідник.

"У базовій комплектації машина вагою у 16 тонн має 3 клас захисту за стандартом STANAG 4569. Він передбачає витримування обстрілу зі стрілецького озброєння калібру 7,62×51 бронебійними патронами. (...) Він оснащений 30-мм автоматичною гарматою ЗТМ-1, 30-мм автоматичним гранатометом КБА-117, спареним кулеметом ПКТ калібру 7,62-мм. Крім того, в модуль інтегрований протитанковий ракетний комплекс "Бар’єр" з пусковими для 2 ракет", – розповідає "Мілітарний".

Також ця машина має колісний привід 6×6 та здатна розвивати швидкість у 100 км/год, а запас ходу становить 700 км.

Виробництво зброї в Україні

Україна інвестувала сотні мільйонів доларів у безпілотники дальнього радіусу дії, здатні шукати і вражати віддалені цілі. Зараз їх виробляють півдюжини компаній. Зокрема, в Україні є "супердрони", що пролітають 3000 кілометрів і досягають Сибіру.

Крім того, Україна представила аналог дрона "Ланцет". Він може знищувати навіть вертольоти. Назву розробки тримають у секреті, але вже відомо, що вона має електричний двигун та запускається з катапульти.

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