Безпілотна авіація України скоро може стати по-справжньому грізною силою.

Міністерство оборони розпочне масштабні закупівлі безпілотників українського виробництва. У поточному році на такі цілі планують витратити 20 мільярдів гривень, повідомляє прес-служба відомства.

"Протягом останнього часу укладено 16 державних контрактів з вітчизняними виробниками безпілотних літальних апаратів. А завдяки проведеній фахівцями Міноборони роботі, в Україні найпростіша у Європі процедура допуску БПЛА до експлуатації в армії", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що сьогодні процедура допуску дронів до використання військовими скоротилася від декількох років до "лічених тижнів". Тільки за три останні місяці Міноборони отримало від українських компаній 75 заявок на виробництво військових безпілотників різних типів. З них 13 вже пройшли технічне узгодження.

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Поставки української зброї у військо

Днями міністр оборони Резніков зізнався, що весь минулий рік йшло розгортання власного українського виробництва зброї, в тому числі за кордоном. Зокрема, нарешті, пройшла бойові випробування і запущена в серію українська САУ "Богдана".

Незадовго до цього стало відомо, що Україна налагодила випуск власних мінометних мін вдосконаленої конструкції. Виробництво розгорнули на території однієї з країн НАТО.

Наприкінці року держконцерн "Укроборонпром" повідомив про перехід до фінальної стадії випробувань українського ударного безпілотника з бойовою частиною в 75 кг і дальністю польоту до 1000 кілометрів.

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