Британія до кінця року допоможе Україні отримати 150 тисяч дронів і сотні ракет

Водночас, термінові потреби України вимагають від членів коаліції формату "Рамштайн" виділення додаткових кількох мільярдів доларів.

Велика Британія оголосила про видалення пакету допомоги для України на суму 752 мільйони фунтів. Зокрема, це має допомогти отримати Україні 150 тис дронів і 350 ракет і радарів до систем ППО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони Великої Британії Ден Джарвіс повідомив на початку засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") в штаб-квартирі НАТО.

"Наше завдання - підтримувати Україну достатньо сильною, аби вона захищала себе від невпинного натиску Путіна", - наголосив Джарвіс.

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Зокрема, він пояснив, що Україна має бути достатньо сильною для того, аби протистояти російській військовій машині на передовій і щоби забезпечити справедливий і міцний мир.

За його словами, його український колега Михайло Федоров впродовж року чітко говорив, що потрібно Україні для цього. Зокрема, йдеться про системи протиповітряної оборони, про боєприпаси калібром 155-мм зі збільшеною дальністю та українські дрони.

Як підкреслив Джарвіс, зараз завдання країн-учасниць формату "Рамштайн" полягає у тому, аби забезпечити швидке отримання українцями цих видів озброєння.

На задоволення воєнних потреб України треба виділити значні кошти

"Тож, сьогодні ми просимо мільярд на два пакети PURL, ще один мільярд на 200 тисяч снарядів калібру 155 мм збільшеної дальності, 650 мільйонів на фінансування 100 критично важливих ракет Patriot через програму JUMPSTART та ще один мільярд на [виробництво] 1 мільйон українських безпілотників", - наголосив Джарвіс.

Нова допомога від Британії

При цьому, британський міністр оголосив, що Британія допоможе України з фінансування на виробництво 150 тисяч дронів. Також Британія допоможе Україні отримати понад 350 ракет та радарів до ППО. Він додав:

"Усе це буде поставлено до кінця року в межах пакету вартістю 752 мільйони фунтів, що фінансується за рахунок продажу арештованих російських активів через кредитну програму ERA".

Допомога Україні від Великої Британії

Як повідомляв УНІАН, у лютому Британія оголосила про виділення пів мільярда фунтів (понад 680 млн доларів - УНІАН) на забезпечення вкрай термінових потреб України у посиленні сил протиповітряної оборони.

Британія пообіцяла щорічно надавати на оборону України від 3 млрд фунтів до 2031 року.

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