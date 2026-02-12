Британія виділяє майже $700 млн на українську ППО

Кошти будуть виділятися на двосторонньому рівні і на рівні ініціативи PURL.

Велика Британія оголосила про виділення пів мільярда фунтів (понад 680 млн доларів - УНІАН) на забезпечення вкрай термінових потреб України у посиленні сил протиповітряної оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони Великої Британії Джон Гілі сказав на брифінгу в Брюсселі перед початком засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу.

"Сьогодні вдень я підтверджу, що Британія надає Україні додаткові півмільярда фунтів стерлінгів на термінові засоби протиповітряної оборони", - наголосив Гілі.

Відео дня

Він зазначив, що Британія виступає силою добра у світі.

Як засвідчує сайт НАТО, сьогодні у Брюсселі відбудуться засідання Ради Україна-НАТО і Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Своєю чергою, генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що ця заява Гілі про оголошення виділення півмільярда фунтів на потреби ППО України є гарною новиною.

Як зазначив Рютте, ця допомога буде надаватися Україні як на двосторонньому рівні, так і в межах ініціативи PURL щодо закупівлі озброєння в США.

"Це справді важливо, бо Україна, як ви знаєте, справді сильна, вона чинить опір, але її цивільна інфраструктура і цивільне населення зазнають ударів від ракет тощо", - додав Рютте.

При цьому, як він відзначив, загальна картина зараз є такою, що Канада, європейські союзники і партнери "активізують витрати в мільярдах на оборону, нарощують оборонно-промислову базу, підтримуючи міцність України".

Чи достатній тиск чиниться на Росію

Окремо у Рютте запитали, чи має він розчарування через недостатній тиск, який адміністрація президента США Дональда Трампа чинить на Росію.

"Звичайно, ви можете поставити мені будь-яке запитання, але я вважаю, що твердження в запитанні несправедливе. США чинять на Росію всілякий тиск, як це роблять європейці, через пакети санкцій", - відзначив Рютте.

У цьому зв’язку, генеральний секретар Альянсу запропонував звернути увагу на те, що відбувається з російськими компаніями "Лукойл" і "Роснафта" після запровадження американських санкцій.

"США досі доставляють Україні важливі засоби протиповітряної оборони та всю смертоносну зброю через програму Pearl, і за це платять Канада, європейські союзники і партнери", - сказав Рютте.

Також генеральний секретар НАТО відзначив, що США очолюють дипломатичні зусилля з пошуку миру.

"Є єдина країна, найбільш потужна країна на планеті Земля, Сполучені Штати, які можуть це робити завдяки лідерству президента Трампа", - переконаний Рютте.

Він додав, що зусилля Трампа дозволили вивести ситуацію з глухого кута у відносинах з російським диктатором Володимиром Путіним, і був розпочатий мирний процес.

ППО України - останні новини

Як повідомляв УНІАН, в останній час президент України Володимир Зеленський заявляв про незадовільну роботу сил ППО при відбитті російських масованих атак ударними дронами і ракетами.

В січні Зеленський повідомив, що нестача фінансування призвела до дефіциту ракет ППО, і росіянам вдалося уразити енергетику столиці України

Вас також можуть зацікавити новини: