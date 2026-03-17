Британія пообіцяла щорічно надавати на оборону України від 3 млрд фунтів до 2031 року

Лондон підтримуватиме ППО України й виділятиме фінанси на закупівлю зброї у США в межах ініціативи PURL.

Велика Британія маж намір продовжувати підтримувати оборонні спроможності України. З цієї метою щорічно до 2031 року виділятиметься не менше 3 млрд фунтів стерлінгів.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів України Володимира Зеленського та Великої Британії Кіра Стармера щодо стратегічного діалогу.

"Велика Британія продовжуватиме надавати Україні довгострокову оборонну підтримку відповідно до свого зобов’язання надавати щонайменше £3 млрд на рік до 2030/31 року й стільки, скільки буде необхідно для підтримки України", - наголошується у заяві.

Разом з тим, Британія обіцяє продовжувати підтримувати потреби України в галузі протиповітряної оборони завдяки своєму лідерству в Контактній групі з питань оборони України (формат "Рамштайн"), а також своєму попередньому фінансовому внеску в межах ініціативи PURL із закупівлі зброї для України в США.

Також лідери України та Британії висловили взаємну готовність поглибити багатостороннє співробітництво в межах Об'єднаних експедиційних сил (ОЕС). Ці сили діють під загальним лідерством Великої Британії.

"На основі домовленостей між Україною та Великою Британією щодо обміну технологіями з поля бою від червня 2025 року ми продовжуватимемо співпрацю в межах програми LYRA з метою нарощування виробництва дронів-перехоплювачів OCTOPUS та продовжуватимемо визначати взаємовигідні спільні ініціативи в галузі оборонних технологій", - йдеться у заяві.

Лідери мають намір продовжувати працювати над полегшенням шляхів для компаній як для експорту, так і для спільного розвитку потенціалу.

"Такі проєкти, як Nightfall, гарантуватимуть, що потреби й вимоги поля бою в Україні безпосередньо формуватимуть британські інновації та розвиватимуть британську експертизу, завдяки чому оборонна промисловість Великої Британії світового рівня зможе й далі підтримувати та збільшувати потенціал України", - відзначається у заяві.

Разом з тим, Британія продовжуватиме підтримувати підготовку українських військовослужбовців у межах операції INTERFLEX.

Британія виділить майже $700 млн на українську ППО - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого Британія оголосила про виділення пів мільярда фунтів (понад 680 млн доларів) на забезпечення вкрай термінових потреб України у посиленні сил протиповітряної оборони. Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі сказав, що Лондон "виступає силою добра у світі".

Своєю чергою, генеральний секретар НАТО Марк Рютте додав, що заява Гілі про оголошення виділення півмільярда фунтів на потреби ППО України є гарною новиною.

