У половини ракет закінчився термін сертифікації, пишуть журналісти.

Бундестаг планує модернізувати всі наявні на озброєнні Німеччини крилаті ракети Taurus.

Як пише Die Welt, загалом є близько таких 600 систем, однак у половини з них закінчився термін сертифікації. За їхніми даними, ці ракети підлягають капітальному ремонту. Міністерство оборони ФРН відмовилося від коментарів.

Журналісти з'ясували, що на контракт може претендувати провідний європейський розробник і виробник ракетних систем MBDA, який збирає ракети Taurus у Баварії.

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Раніше ця компанія спростувала заяву політика від Соціал-демократичної партії Йоганнеса Арльта про те, що передача ракет Україні поставить під загрозу обороноздатність Німеччини. У MBDA сказали, що можуть відновити виробництво Taurus у найкоротші терміни.

Німеччина відмовляється передати Taurus Україні

Як відомо, українська влада неодноразово закликала Берлін ухвалити рішення про передачу ЗСУ далекобійних ракет. На цей крок уже пішли Велика Британія і Франція.

У Міністерстві закордонних справ запевняли, що українська армія використовуватиме Taurus тільки в межах своїх кордонів. Також до влади ФРН звернулися німецькі політики та дипломати.

Попри це, канцлер Олаф Шольц відмовляється передавати ракети Україні. Він пояснює це тим, що вони можуть дістати до об'єктів у Москві.

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