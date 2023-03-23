Також лідери Європейського Союзу обговорять із генсеком ООН Гутеррешем війну в Україні, у тому числі продовольчу безпеку та санкції.

Лідери ЄС мають намір схвалити угоду, спрямовану на відправку в Україну 1 млн артилерійських снарядів протягом наступних 12 місяців, щоб допомогти країні протистояти вторгненню Росії.

Прискорена процедура була прийнята на зустрічі міністрів закордонних справ і оборони на початку цього тижня, і, за словами кількох високопоставлених дипломатів ЄС, лідери, які зібралися на саміті в Брюсселі у четвер, дадуть їй політичне схвалення. Про це пишуть Associated Press і Reuters.

Чиновники попередили, що Україна використовує снаряди швидше, ніж її союзники можуть їх виробляти, що спонукає до відновлення пошуку боєприпасів і способів збільшення виробництва.

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"Украй важливо швидко відправити боєприпаси в Україну, тому що це може змінити хід цієї війни", - заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, прибувши на саміт.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що отримав схвалення своєї пропозиції про виділення 1 мільярда євро, щоб спонукати країни-члени надати артилерійські снаряди зі своїх запасів і розмістити замовлення у підприємств на нові снаряди.

Ще 1 мільярд євро також буде використаний для прискорення виконання нових замовлень і заохочення країн до спільної роботи над цими закупівлями через Європейське оборонне агентство або в групах принаймні з трьох країн.

Лідери ЄС також обговорять можливість збільшення європейського фонду миру на додаткові 3,5 млрд євро. Цей фонд, використовується для відшкодування витрат країнам-членам, які надають зброю, боєприпаси та військову підтримку Україні.

Паралельно з цим Європейське оборонне агентство об'єднає вимоги держав-членів про поповнення запасів і проведе прискорену процедуру прямих переговорів із промисловими постачальниками боєприпасів у Європі.

"Коли в нас є ця спільна закупівля, тоді в оборонної промисловості є замовлення, які вони можуть фактично подвоїти, чого вони не зробили досі", - сказала Каллас.

"Нам потрібно буде вжити заходів для збільшення виробничих потужностей європейської оборонної промисловості", - сказав президент Європейської Ради Шарль Мішель.

На дводенній зустрічі до лідерів приєднається генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш за обідом у четвер, а президент України Володимир Зеленський виступить перед учасниками зустрічі по відеозв'язку.

Лідери Європейського Союзу обговорять із Гутеррішем війну в Україні, в тому числі продовольчу безпеку і санкції.

"Ми, як завжди, підтвердимо нашу непохитну прихильність справі надання допомоги Україні", - заявив Шарль Мішель.

Інші теми обговорення включатимуть конкурентоспроможність ЄС та його реакцію на закон США про зниження інфляції на суму 369 мільярдів доларів. енергія. П'ятничні дискусії будуть присвячені економічній та фінансовій ситуації.

Боєприпаси для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, за різними оцінками, Україна випускає 6000-7000 артилерійських снарядів на день, що становить близько третини від використовуваної Росією кількості снарядів.

20 березня в Брюсселі міністри оборони країн-членів ЄС домовилися про відправці 1 мільйона снарядів калібру 155 мм Україні. Вони будуть передані протягом 12 місяців.

Серед 27 країн ЄС Угорщина оголосила, що не братиме участі в поставках боєприпасів в Україну, пославшись на свою прихильність миру, але заявила, що не буде заважати іншим членам робити це, блокуючи угоду.

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