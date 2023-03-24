Йдеться про випуск восьми гаубиць щомісяця.

Франція планує вдвоє збільшити виробництво самохідних 155-мм гаубиць Caesar.

"Темпи виробництва самохідних 155-мм гаубиць Caesar компанією Nexter будуть подвоєні з нинішніх чотирьох до восьми одиниць на місяць", - заявив міністр Збройних сил Франції Себастьєн Лекорню, повідомляє Les Echos.

За словами міністра, буде також подвоєно до 40 одиниць на місяць випуск ракет "земля-повітря" Mistral. Лекорню анонсував й збільшення та прискорення виробництва радарів ППО Ground Master. З вересня їх вироблятимуть у кількості 24 одиниць на рік.

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САУ Caesar - що про нього відомо

Максимальна дальність стрільби цих французьких гаубиць 42 км. Вони здатні розганятися до 80 км/год дорогою та 50 км/год бездоріжжям. скорострільність становить 6 пострілів менш ніж за хвилину, а боєкомплект - 18. САУ CAESAR використовує систему управління вогнем FAST-Hit, яка автоматизована з прив'язкою GPS.

Раніше повідомлялося, що Франція направить Україні чергову партію самохідних артилерійських установок (САУ) CAESAR. Всього Збройним силам України передадуть 12 гаубиць.

Данія надала нашій країні всі свої 19 САУ CAESAR.

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