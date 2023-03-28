Україна активно використовує 155-мм снаряди у французьких САУ "CAESAR" і в німецьких PzH 2000.

Франція подвоїть поставку Україні 155-мм снарядів - до двох тисяч снарядів на місяць, заявив міністр Збройних сил Себастьєн Лекорню в інтерв'ю журналістам.

Він заявив, що Париж "поставить наземну техніку, необхідну для контрнаступу України": "Таким чином, ми подвоюємо поставки 155-мм снарядів, щоб з кінця березня довести їх до 2 тисяч на місяць", - цитує Лекорню BFM Business.

Україна активно використовує 155-мм снаряди у французьких САУ "CAESAR" і в німецьких PzH 2000.

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Захід нарощує виробництво боєприпасів – що відомо

На тлі наступу Росії, що застопорився, Захід посилено готує Україну до контрнаступу, який, за очікуваннями США, повинен розпочатися вже наприкінці весни.

Окрім передачі важкої бронетехніки, США та союзники також зосереджені на нарощуванні виробництва боєприпасів.

Вже 20 європейських країн приєдналися до проектної угоди щодо закупівлі боєприпасів 155 калібру для ЗСУ. 1 мільйон снарядів калібру 155 мм буде передано Україні протягом 12 місяців.

Наприклад, польський уряд за підтримки Німеччини намагатиметься залучити і приватні польські компанії-виробники зброї. У свою чергу, Словаччина планує збільшити виробництво 155-мм снарядів у 5 разів - до 150 тисяч на рік.

Про п'ятикратне збільшення допомоги напередодні оголосив і Берлін. Щоправда, на це піде кілька років.

За різними оцінками, Україна випускає 6000-7000 артилерійських снарядів на день, що становить близько третини від кількості снарядів, що використовуються Росією.

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