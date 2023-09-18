Міністр оборони також прокоментував перспективи відправки ракет Taurus.

Німеччина передасть Україні новий пакет допомоги вартістю 400 мільйонів євро. Про це розповів Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус в інтерв'ю Bild.

"Ми поставляємо додаткові боєприпаси: вибухові, мінометні, протимінометні. Тому що боєприпаси - це те, що найбільш гостро необхідно Україні в її оборонній боротьбі проти жорстокої агресивної війни. Крім того, ми допоможемо із захищеною технікою та системами розмінування. Але ми не забуваємо і про наближення зими: ми відправимо не тільки одяг, але і електро- і теплогенератори", - сказав він.

На питання про те, чому в цей пакет не увійдуть крилаті ракети Таурус, Пісторіус заявив, що федеральний уряд зобов'язаний дуже ретельно зважувати кожну поставку зброї.

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"Необхідно прояснити безліч політичних, юридичних, військових і технічних аспектів. Це непросто. Уряд Німеччини ще не вирішив, чи посилати крилаті ракети Taurus", - сказав він.

Допомога Україні від Німеччини

Нагадаємо, днями в Берліні заявили, що передали українцям нову партію військової допомоги, до якої увійшли бойові машини піхоти Marder, танки для розмінування Wisent 1, снаряди, системи виявлення дронів та інше.

Україна вже довгий час закликає Німеччину передати далекобійні ракети Taurus, проте рішення так і не було прийнято. Влада обіцяла, що ця зброя не буде використовуватися проти об'єктів на території Росії.

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