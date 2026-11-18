Цей дрон може нести велику бойову частину.

Росія проводить випробування дрона "Герань-6" зі швидкістю до тисячі кілометрів за годину.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" сказав Федір Веніславський, депутат від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Відповідаючи на запитання, чи має Росія вже й "Герань-6", він зауважив, що стосовно цього апарату є дані від розвідки.

"Росія наразі проводить його дослідне випробування. Він буде здатен розвивати швидкість до 1000 км/год і нести досить велику бойову частину. Ми маємо бути до цього готові", - підкреслив парламентар.

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За його словами, це ще раз підкреслює важливість посилення нашої системи протиповітряної оборони, розвитку українських ракет класу "земля - повітря" і "повітря - повітря", а також залучення будь-яких можливостей партнерів, аби збільшувати кількість таких ракет.

Російська "Герань": новини

Як повідомляв УНІАН, раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що на початку осені російські окупаційні війська почали застосовувати нову модифікацію "Герані-5".

Максимальна висота її застосування зросла з 5 до 6 км. Крейсерська швидкість перевищує 450 км/год, а під час окремих маневрів апарат може розганятися до 1000 км/год. Дальність польоту залишилася на рівні 1000 км, а маса бойової частини - 90 кг.

Олег Катков, військовий експерт, головний редактор AIN, наголосив, що "Герань-5 К5-К" окупантів - це вже не ракета-дрон, а повноцінна дешева крилата ракета, для збиття якої потрібні повноцінні засоби протиповітряної оборони.

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