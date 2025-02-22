Ця тактика покликана виснажити російську систему протиповітряної оборони.

Український ударний безпілотник "Трембіта" має простий і суворий вигляд: два метри завдовжки, із двигуном нагорі та ракетним прискорювачем ззаду. Його конструкція нагадує зменшену версію німецької бомби V-1 часів Другої світової війни, проте з сучасним GPS-наведенням, пише Forbes.

Попри свою простоту, "Трембіта" та інші українські дрони відіграють ключову роль у стратегії оборони та потенційної перемоги України. В умовах, коли політика Сполучених Штатів під керівництвом Дональда Трампа може змінитися з підтримки на нейтралітет або навіть сприяння Росії, Україна змушена покладатися на власні сили та допомогу європейських союзників.

Розвиток вітчизняного виробництва озброєння, зокрема дронів, дозволяє Україні залишатися боєздатною навіть без значної підтримки США. Українська компанія Pars зробила ставку на доступність "Трембіти" – її вартість оцінюється в кілька тисяч доларів за одиницю, а технічні рішення максимально спрощені.

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"Ми використовуємо прості технології, такі як різання та згинання алюмінію, фактично повторюючи конструкцію літаків часів Другої світової війни", - зазначив генеральний директор Pars Акім Клеменов на технологічній конференції в Києві. "Це дозволяє нам значно знизити вартість продукту".

"Ракета побудована навколо пульсуючого реактивного двигуна, який складається з нержавіючої сталі та не має рухомих частин", - додав він. "Це дешево і просто. Так, у нього є деякі недоліки - середній діапазон і точність, - "але його переваги того варті".

Запуск "Трембіти" здійснюється з рампи, і хоча вона ще перебуває на стадії тестувань, головна мета – масове виробництво за рахунок українських та європейських коштів. Деякі дрони оснащуватимуться боєголовками, інші – слугуватимуть приманками для виснаження російської ППО.

"Ми хочемо, щоб вони бачили і стріляли по цих ракетах", - зазначив один із розробників в коментарі Euromaidan Press. "Це вигідно Україні".

Українські дрони на війні

Хоча "Трембіта" не є найдалекобійнішим безпілотником у розпорядженні ЗСУ, її поєднання дальності, вартості та руйнівного потенціалу робить її надзвичайно ефективною. Всі російські війська, склади, аеродроми та системи ППО в радіусі 160 км від лінії фронту можуть опинитися під загрозою масованих ударів.

Принцип масового виробництва став ключовим для української дронової програми, і зараз країна стрімко розвиває технології рійового управління за допомогою штучного інтелекту. Це дозволяє невеликим командам операторів керувати великими групами дронів одночасно.

"У нас уже є близько 10 компаній, які над цим працюють", - підкреслив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на конференції в Києві.

Безпілотники вже стали найефективнішою зброєю України. "З 2024 року переважна більшість втрат на передовій завдається безпілотниками, які виробляються всередині країни з використанням місцевих або імпортованих компонентів, часто з таких країн, як Китай", - пояснив Татарігамі, засновник Ukrainian Frontelligence Insight.

Із кожним днем вони стають ще важливішими, адже Україна продовжує боротьбу все більш самостійно, але з дедалі вищою ефективністю.

Українська крилата ракета "Трембіта" - що відомо

Раніше журналісти The Economist повідомили, що Україна вже півтора роки працює над створенням власної ракети "Трембіта". За даними журналістів, вона здатна розвивати швидкість до 400 км/год та летіти на відстань до 200 км. При цьому розробляється також більша і потужніша модель, яка "зможе долетіти до Москви".

Україна планує запустити цю ракету в серійне виробництво після польових випробувань. За даними ЗМІ, вартість цієї ракети з приманкою - 3 000 дол. А 15 000 дол. коштує комплект з 20-30-кілограмовою боєголовкою.

Військовий експерт Роман Світан заявив, що Україна може виробляти до 100 одиниць простішої версії "Трембіти" на тиждень. Експерт додав, що головна перевага цієї ракети - це її дешевизна. І саме тому було ухвалене рішення брати її на озброєння.

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