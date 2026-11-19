На такі БпЛА не можуть впливати засоби РЕБ.

Протягом останніх кількох днів РФ почала запускати БпЛА "Молнія" з керуванням через оптоволокно одразу на різних напрямках фронту. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Сергій (Флеш) Бескрестнов, радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони.

За його словами, висота польоту таких дронів складає близько 50 метрів. А дальність їхньої роботи - до 30 кілометрів в українському тилу.

"Ще рік тому ми фіксували перші спроби застосування оптоволокна на "Молніях", але це не набуло поширення. Небезпека таких БпЛА полягає у відсутності радіосигналу для їх виявлення, низькій висоті польоту (що ускладнює виведення РЛС), можливості проводити розвідку під час польоту завдяки високій якості зображення, а також у нездатності РЕБ вплинути на БПЛА. Дякую екіпажам за виявлення та збиття", - додав Флеш.

Відео дня

Російські БПЛА: інші важливі новини

Нагадаємо, раніше нардеп та член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив про те, що РФ вже почала випробовування нового дрона "Герань-6". Він не розкрив всіх технічних характеристик БпЛА, однак запевнив, що нова "Герань" здатна летіти на швидкості до 1000 км/год.

Водночас військовий експерт Павло Нарожний пояснив, чого чекати від нової "Герань-6". За словами фахівця, завдяки китайському ринку, РФ здатна швидко масштабувати свої спроможності у виробництві засобів ураження.

Вас також можуть зацікавити новини: