Наприкінці грудня доходи Росії від цих продажів становитимуть менше 1 мільярда доларів.

Експорт російської зброї падає від початку війни в Україні і в поточному році він ще більше знизився. За даними експерта з оборонної політики, до кінця 2024 року він скоротиться на 93 відсотки за три роки.

За підрахунками наукового співробітника програми "Демократична стійкість" Центру аналізу європейської політики Павла Лузіна, наприкінці грудня доходи Росії від цих продажів становитимуть менше ніж 1 мільярд доларів, пише Newsweek.

Зазначається, що 2021 року цей показник був у 14 разів вищим - 14,6 мільярда доларів. Після нападу на Україну доходи Росії від продажів впали до 8 мільярдів доларів у 2022 році, а потім до 3 мільярдів доларів наприкінці 2023 року.

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"Зрозуміло, що ВПК розраховує на зупинку, заморожування, закінчення конфлікту, щоб повернутися до виконання експортних контрактів, тому що вони давали гарний приплив, зокрема й твердої валюти", - заявив Лузін.

Дані Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI) показали, що Росія вперше опустилася на третє місце з експорту зброї. Раніше вона посідала друге місце після США, але тепер її обігнала Франція.

За даними SIPRI, 2019 року Росія експортувала зброю в 31 країну, тоді як 2023 року - тільки в 12.

Новини про російську зброю

Російське Міноборони продемонструвало "гіперзвукову" ракету "Циркон", опублікувавши кадри з навчань у Середземному морі, які відбулися 3 грудня. На це звернули увагу російські ЗМІ.

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