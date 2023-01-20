Рішення про передачу танків досі не ухвалено.

Танки Leopard 2 не входять у великий пакет військової допомоги від Фінляндії, оголошений в п'ятницю. Рішення про їх можливу поставку буде ухвалено окремо, заявив спеціальний радник Міністра оборони Фінляндії Мііка Пиннонен в коментарі агентству Reuters.

Новий пакет фінської допомоги, як заявлялося, буде включати важку зброю на загальну суму в 400 мільйонів євро. Точний зміст пакету з метою секретності не розкривається, але в Міноборони Фінляндії кажуть, танки Leopard 2 в цей пакет точно не увійдуть.

"Можу тільки сказати, що в цей пакет не входять танки "Леопард". ( ... ) Він складається з важкого озброєння і боєприпасів", — заявив чиновник.

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Відзначається, що питання поставки танків Leopard 2 в Україну буде обговорюватися в рамках зустрічі міністрів оборони країн-партнерів України на базі Рамштайн в Німеччині 20 січня. Відомо, що у Фінляндії є близько 200 "Леопардів", частина з яких може бути передана Україні.

Питання поставки танків Leopard в Україну

Попри численні запити Києва, Захід відмовлявся передавати Україні сучасні західні танки весь 2022 рік. 11 січня Польща "зламала" ембарго, пообіцявши передати роту Leopard 2.

Наступного дня президент Фінляндії заявив про готовність його країни також передати Україні певну кількість цих танків.

Однак в обох випадках для здійснення поставки потрібен дозвіл Німеччини, оскільки вона є виробником танків Leopard 2. Однак поки немає підтверджень, що союзникам вдалося переконати Берлін дати такий дозвіл.

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