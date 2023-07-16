За словами армійських чиновників, вибір цілей для ударів з повітря і проведення рейдів тепер можна проводити з безпрецедентною швидкістю.

Армія оборони Ізраїля почала використовувати штучний інтелект для вибору цілей для ударів з повітря та організації логістики воєнного часу.

Хоча військові не коментують конкретні операції, чиновники кажуть, що зараз вони використовують рекомендаційну систему штучного інтелекту, яка може обробляти величезні обсяги даних для вибору цілей для повітряних ударів. Про це пише Bloomberg.

Для оперативного планування атак вони використовують іншу модель штучного інтелекту під назвою Fire Factory. Вона використовує дані про схвалені військовими цілі для розрахунку навантаження боєприпасів, визначення пріоритетів і цілей для літаків і безпілотників, а також пропонує графік нанесення ударів.

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Обидві системи контролюються людьми-операторами, які перевіряють і затверджують окремі цілі та плани повітряних нальотів. За словами представника ЦАХАЛу, ця технологія не підпадає під дію будь-яких міжнародних або державних норм.

"Те, що раніше займало години, тепер займає хвилини і ще кілька хвилин відводиться на перевірку людиною. З такою кількістю людей ми робимо набагато більше", - сказав полковник ЦАХАЛа.

Ця система, підкреслювали ізраїльські чиновники, призначена для тотальної війни.

Прихильники стверджують, що вдосконалені алгоритми можуть перевершити людські можливості й допомогти військовим мінімізувати втрати, у той час як критики попереджають про потенційно смертельні наслідки використання все більш автономних систем, відзначає Bloomberg.

"Якщо в розрахунках ШІ є помилка, і якщо ШІ незрозумілий, то кого ми звинувачуємо в цій помилці? Через помилку можна знищити цілу сім'ю", - сказав Тал Мімран, викладач міжнародного права в Єврейському університеті в Єрусалимі і колишній юрисконсульт армії.

Подробиці оперативного використання ШІ армією залишаються в значній мірі засекреченими, проте заяви військових чиновників свідчать про те, що ЦАХАЛ отримав бойовий досвід використання цих систем під час періодичних спалахів в секторі Гази, де Ізраїль часто завдає авіаударів у відповідь на ракетні обстріли. У 2021 році ЦАХАЛ описав 11-денний конфлікт у Газі як першу у світі "війну зі штучним інтелектом", посилаючись на використання ШІ для визначення стартових майданчиків ракет і розгортання роїв безпілотників.

ЦАХАЛ уже давно використовує ШІ, але в останні роки він розширив ці системи на різні підрозділи, прагнучи позиціонувати себе як світового лідера в автономній зброї.

Деякі з цих систем були побудовані ізраїльськими підрядниками оборони; інші, такі як камери прикордонного контролю StarTrack, які навчаються на тисячах годин кадрів для ідентифікації людей та об'єктів, були розроблені армією.

У сукупності вони являють собою велику цифрову архітектуру, призначену для інтерпретації величезної кількості відеозаписів з безпілотників і камер відеоспостереження, супутникових зображень, електронних сигналів, онлайн-комунікацій та інших даних для використання у військових цілях.

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Як повідомляв УНІАН, раніше видання Insider розповіло про нібито проведену в США комп'ютерну симуляцію, під час якої безпілотник зі штучним інтелектом намагався вбити свого оператора, бо той заважав йому досягти мети.

Завдання було простим: "Знищити системи ППО оборони противника". При цьому людина повинна була погоджувати будь-які удари. Але під час тестування БПЛА зі штучним інтелектом додав свої власні інструкції: "І вбивайте будь-якого, хто стане на вашому шляху".

Офіційно у ВПС США заперечують, що будь-яке подібне моделювання мало місце.

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