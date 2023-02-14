Ізраїльський MAFAT також хоче розробити віруси або мікроби для виявлення вибухових речовин у польових умовах в рамках процесу їх нейтралізації.

Високопоставлений чиновник Міноборони бригадний генерал Денні Голд заявив, що ізраїльські лазери ППО здатні збивати дрони-камікадзе, які Іран відправляє Росії для використання у війні проти України.

Виступаючи на конференції зі штучного інтелекту в Тель-Авівському університеті, директор MAFAT (Управління оборонних досліджень і розробок Міноборони Ізраїлю) сказав, що його відомство працює над розробкою "наступного покоління з використанням лазерів". Про це пише The Jerusalem Post.

Денні Голд розповів про численні успішні випробування по знищенню ракет "за допомогою дуже складної системи лазерної зброї".

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"Ми зробили те ж саме для мінометів, ракет і безпілотних літальних апаратів. Іранські БПЛА відправляють в Україну? Це та сама концепція. Ми могли б і їх збити", - сказав генерал.

Голд крім цього також розповів про намір розробити віруси або мікроби для виявлення вибухових речовин в польових умовах в рамках процесу їх нейтралізації.

"Ми хочемо зробити революцію в ДНК... і синтетичній біології. Ми хочемо розробити такі речі, як віруси або мікроби, які будуть виявляти вибухові речовини в полі й випромінювати світло, і ми можемо прибрати світло в процесі знищення вибухових речовин. Його також можна використовувати в медицині, в техніці та з датчиками. Це ще одна нова технологія, яка переживає бум", - сказав голова MAFAT.

Лазерна зброя - що відомо

Як повідомляв УНІАН, США в рамках гонки за озброєнням з Росією та Китаєм розробляють новітні лазери-вбивці, якими оснащуватимуть свої військові кораблі. Їхня головна перевага - здатність знищувати гіперзвукові ракети в повітрі. Нові лазери називають "вбивцям авіаносців", оскільки вони можуть атакувати мішені зі швидкістю світла, що зводить нанівець переваги гіперзвукової зброї РФ та Китаю.

Нова технологія використовуватиме ядерну енергію. Перед нею нібито безпорадні російські гіперзвукові ракетні комплекси "Кинжал" та "Циркон", а також китайські системи ПРО DF-21 та DF-26.

Раніше повідомлялося, що в 2024 році дослідницька лабораторія ВПС США проведе перші масштабні випробування авіаційного бойового лазера, розробка якого ведеться за проектом SHiELD. Розробниками цього лазера виступають американські компанії Lockheed Martin, Northrop Grumman та Boeing.

Також США провели успішні випробування потужного лазерного комплексу Advanced Test High Energy Asset (ATHENA). Він знищив кілька БПЛА, що летять на військовій базі в Оклахомі, продемонструвавши, що він здатний ефективно застосовуватися в реальному бою. Зокрема, захищати бази від атак дронів.

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