Країна співпрацює з компанією в сфері протиповітряної оборони.

Норвезька компанія Kongsberg Defence and Aerospace, яка виробляє зенітні ракетні комплекси середньої дальності NASAMS, відкрила в Україні офіс.

Як повідомив міністр оборони Рустем Умєров, українська сторона співпрацює з Kongsberg у розвитку спільних проєктів в сфері протиповітряної оборони. Зокрема, готуються нові рішення на базі NASAMS. Їхньою метою є підсилення захисту людей та критичної інфраструктури:

"Працюємо над масштабуванням виробництва й пришвидшенням постачання. Разом реалізовуватимемо проєкти у сфері виробництва перехоплювачів, посилення ППО і захисту моря - напрямках, в яких Kongsberg є світовим лідером".

Міністр зазначив, що така співпраця також створює нові перспективи для українських і норвезьких інженерів у сфері вдосконалення наявного озброєння та впровадження інноваційних рішень.

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Що відомо про Kongsberg

KDA - це підрозділ норвезького концерну Kongsberg Gruppen, заснований ще в 1814 році. Він обслуговує світові ринки у сфері ППО, космічних технологій, кораблебудування та наземних систем.

Компанія є виробником популярної системи NASAMS, яка використовується в Сполучених Штатах Америки та Європі. Також вона разом із Німеччиною створює супершвидкі ракетні системи, такі як 3SM Tyrfing.

Kongsberg Defence and Aerospace будує мобільну систему NOMADS для наземної ППО, а також є лідером у сфері дистанційних бойових модулів Protector RWS.

Крім того, компанія працює із NASA і ESA, створюючи вузли для Ariane, датчики для Cassini і Rosetta, а також керуючи мережею земних станцій через Kongsberg Satellite Services.

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