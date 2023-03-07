Поки українські військові мають невеликий запас цих бомб.

Україна вже задіє на полі бою "розумні бомби" JDAM. Про це під час круглого столу для ЗМІ заявив командувач ВПС США в Європі Джеймс Хекер, передає The War Zone.

За словами Хекера, запас цих бомб, які можуть вражати цілі на відстані до 45 миль (72 кілометри - УНІАН) завдяки висувним комплектам крил, в даний час відносно невеликий. Однак вони вже можуть представляти реальні проблеми для російських збройних сил.

Як повідомляється, точна конфігурація JDAM-ER, які Україна отримала, поки неясна. Хекер також підкреслив, що загальна кількість JDAM-ER, яка зараз є в Україні, обмежена. "У них (ЗСУ - УНІАН) достатньо, щоб завдати пару ударів", - сказав він.

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"Розумні бомби" для України: що відомо

Як повідомляв УНІАН, розмови про передачу Україні "розумних бомб" почалися ще наприкінці минулого року. Тоді ЗМІ повідомляли, що адміністрація президента США Джо Байдена планує відправити Україні передове електронне обладнання, яке перетворює некеровані авіаційні боєприпаси в "розумні бомби".

Видання The Washington Post з посиланням на джерела повідомляло, що в комплекти, які отримає Україна, увійдуть пристрої глобального позиціонування. Вони можуть бути прикріплені болтами до різних видів зброї для перетворення їх в "спільний боєприпас прямої атаки" (в термінології США – JDAM). Американські військові раніше використовували цю технологію для авіаційних бомб вагою до 900 кг.

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