Берліну обіцяють "наслідки".

У Російській Федерації заявили, що розцінюватимуть удари ракетами Taurus по своїх об'єктах як участь Німеччини в бойових діях на території України.

Представниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова під час брифінгу сказала, що українська армія не зможе використовувати ці ракети без допомоги німецьких військовослужбовців. Як приклад вона навела повідомлення ЗМІ про те, що британських солдатів нібито відряджали до України для навчання роботі з переданим озброєнням:

"Британські військові фахівці були таємно переспрямовані після передання київському режиму ракет Storm Shadow, щоб навчити ними користуватися й оснастити ними літаки".

Taurus для України

Як відомо, зараз Німеччина розглядає можливість передачі Україні крилатих ракет великої дальності Taurus.

Відео дня

Це питання стало актуальним після того, як Фрідріх Мерц заявив про готовність надати ці ракети за умови координації з європейськими партнерами. У відповідь колишній президент Росії Дмитро Медвєдєв назвав Мерца "нацистом".

Канцлер Олаф Шольц раніше виступав проти передачі Taurus, побоюючись ескалації конфлікту та можливого втягнення Німеччини у війну. Однак Мерц вважає, що Україна потребує стратегічної переваги.

Вас також можуть зацікавити новини: