На його думку, єдине, що допоможе Україні протистояти російській армії - це класичні артилерійські боєприпаси.

Гендиректор німецького концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що можливе постачання далекобійних ракет Taurus ніяк не вплине на війну в Україні. Про це він сказав в інтерв'ю Handelsblatt.

"Це нічого не змінює на війні, Taurus не здатні змінити хід гри", - сказав Паппергер.

При цьому він сказав, що єдине, що допоможе Україні протистояти російській армії - це артилерійські боєприпаси.

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"Гру змінюють класичні артилерійські боєприпаси. Тільки з їхньою допомогою Україна може тримати росіян на відстані", - вважає він.

Ракети Taurus для України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що є вагомі аргументи як проти постачання Україні ракет Taurus, так і на користь цього кроку. Він засудив публічне обговорення цього питання і закликав до стриманості.

Раніше цього тижня майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц дав зрозуміти, що готовий дати "зелене світло" на постачання ракет Києву - але тільки за згодою союзників. Йдеться про Францію та Велику Британію.

Водночас генсек союзної до майбутнього канцлера Фрідріха Мерца партії СДПН Маттіас Мірш каже, що Україна може так і не побачити цих ракет. За його словами, Мерц змінить свою позицію, щойно дізнається секрети про Taurus.

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