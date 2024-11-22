У жовтні 2024 року Росія передала ці ракети на бойове чергування.

Ракета "Орєшнік", якою РФ напередодні нібито вдарила по Дніпру, є однією з новітніх розробок, над якою росіяни достатньо довго працювали.

Про це в ефірі "Radio NV" повідомив колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко. "Є інформація, що в жовтні цього року вони все, що виробили, передали на свій ракетний полк і заступили на бойове чергування. Ракета середнього радіуса дії, гіперзвукова, балістична – все це може бути. Несуть декілька моноблоків. Якщо "Рубіж" чотири, то ця, можливо, шість. І через те, що розробляли в першу чергу для несіння ядерної боєголовки, то точність цих моноблоків не висока. Але так чи інакше можна накривати площу", – сказав Романенко.

Також генерал-лейтенант пояснив, чому Росія саме зараз застосувала цю ракету по Україні: "Це така відповідь стратегічного рівня з боку Путіна. І про це говорить не просто застосування, а коментар його щодо цього. Вони намагаються робити посил, що це їхня відповідь на зняття заборон щодо застосування ATACMS, Storm Shadow. Але це не відповідає дійсності, це пропаганда. Адже відповідь була саме американська. Після того, як росіяни завели в цю війну ще одну ядерну державу – Північну Корею".

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"Орєшнік": що відомо

Напередодні Повітряні сили України повідомили, що Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. Українська сторона офіційно не повідомляла про тип ракети, однак відзначила, що обійшлося "без істотних наслідків".

Згодом російський диктатор Путін повідомив, що удар завдали новітною російською ракетою "Орєшнік". За даними військово-аналітичного видання "Defense Express", раніше у відкритому доступі ця назва не фігурувала. То ж експерти вважають, що йдеться про ракету РС-26 "Рубеж", якій росіяни просто вигадали додаткову назву.

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