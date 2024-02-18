Ці російські пташки тепер є і в України, але в кращій модифікації.

Дві українські розробки безпілотників - аналогів російського "Ланцету" пройшли перші тестування і зараз будуть випробовуватись у бойових умовах.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на YouTube-каналі сервісу "Дія".

За його словами, кілька днів тому тестували дрони-камікадзе від чотирьох українських компаній.

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"Ми тестували вироби по типу "Ланцет" і два – пройшли його успішно. Була погана погода – дощ, сніг, вітер. І в цих умовах, коли камера просто заліпається від снігу, два потрапили в ціль. Один не злетів, бо не хотіли втрачати борт, а четвертий – не зміг, бо постійна проблема якась була з камерою. Тобто в таких умовах два вироби пройшли випробування", - зазначив Федоров.

На його думку, питання масового виробництва таких "пташок" – це питання кількох місяців: "Сотні (на місяць) можна буде виробляти через кілька місяців".

Федоров пояснив, що це досить технологічний продукт, тому він не з’явився відразу, потрібно було запустити ринок.

"І ось маємо перші результати. Будемо зараз тестувати на полі бою. Для себе я впевнився, що це безповоротна історія… З’явиться 2-3 продукти на ринку, які між собою конкурують, через рік таких компаній буде десяток", — зазначив віце-премʼєр.

Він нагадав переваги "Ланцетів" і, відповідно, їхніх українських аналогів. Зокрема, ці дрони дозволяють збільшити дистанцію ураження до 40 км. Як зазначив Федоров, нинішні українські коптери, FPV-дрони працюють на 10 км - максимум 23 км.

"Тому для нас є важливим створити аналог "Ланцету", тобто дрона, який може вражати на 40 кілометрів. І ще дуже важливо, що він може працювати вдень, як FPV-дрони. Бо великі коптери, які росіяни називають "Баба Яга", працюють вночі, оскільки вони великі і їх можна вражати. Тому було важливо це створити", — підкреслив міністр.

Окрім того, зауважив Федоров, важливо, що аналоги "Ланцетів" не просто по GPS-координатам зможуть вражати, а і "по точці на мапі летять, керуються відеоканалом" і можна корегувати їхній рух під час ураження цілі. Також такі дрони мають функцію "захоплення" цілі, що дозволяє в останні 300-500 метрів перед ураженням цілі наводитись на неї без прямого звʼязку з дроном.

"Тобто всі засоби радіоелектронної боротьби вже не впливають на цей дрон", - зазначив Федоров.

Федоров пообіцяв ЗСУ аналоги дронів "Ланцет"

Нещодавно Федоров заявив, що незабаром українські бійці отримають аналог російського "Ланцета". Він зазначив, що є декілька компаній, які працюють над його створенням, а долю контрактів на його виробництво планують вирішити у найближчі тижні. Тоді він зазначив, що вже провели перші тестові застосування українського БПЛА на полі бою.

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