Новий дрон має дальність польоту у 40 км і дасть Збройним силам нові можливості, яких їм так не вистачає.

Російські "Ланцети" становлять одну з найбільших загроз для наших захисників, проте незабаром українські бійці отримають його аналог. Про це в ефірі "Business Breakfast із Володимиром Федоріним" розповів віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"У рейнджі (дальності польоту - УНІАН) до 20 км у нас є велика кількість коптерів, FPV-дронів, але вночі зараз досить важко знайти ціль в діапазоні 20 км. Нам потрібно вражати на 40 км. Дрони на кшталт "Ланцетів" досить високотехнологічні, і знадобилося півроку, щоб розігнати ринок у цьому напрямі", — заявив міністр.

Зараз є декілька компаній, які працюють над створенням аналога "Ланцету": долю контрактів на його виробництво планують вирішити у найближчі тижні.

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За словами Федорова вже провели перші тестові застосування українського БПЛА на полі бою. "Протягом двох місяців інформація вже почне з'являтися у російських пабликах — як палають їхні танки" — каже міністр.

Таємничий БПЛА

Раніше стало відомо, що Україна почала використовувати реактивний БПЛА-"камікадзе" невідомого типу. Росіян здивувала висока якість виробу, тому вони припустили, що за ним стоять закордонні партнери України.

Повідомляється, що БПЛА оснащений німецьким малогабаритним турбореактивним двигуном JetCat P400-PRO тягою 43 кг. Дальність його польоту становить до 300 км.

Що там у росіян

До нових російських БПЛА останнім часом також прикуто багато уваги. Нещодавно росіяни почали просувати свій реактивний дрон М 237 на міжнародному ринку.

Як виявилось він являє собою російську "копію" іранського Shahed 238, який раніше вже збивали захисники України.

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