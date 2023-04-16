Наразі Україна з легкістю може прийняти близько сотні багатоцільових вертольотів типу Black hawk.

В українській розвідці показали, як бійці освоїли для використання в бою легендарний американський вертоліт Black Hawk - "Чорний яструб". Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

В повідомленні зазначається, що на одному з напрямків фронту відбулися чергові тренування спецпідрозділів ГУР МО зі взаємодії з багатоцільовим гвинтокрилом Black Hawk, де спецпризначенці відпрацювали десантування бойових груп на поле бою, евакуацію, висадку з десантних тросів, а також нічні польоти.

В ГУР зазначають, що ця бойова машина значно випереджає радянські аналоги Мі-8 та Мі-24 практично за всіма характеристиками.

В повідомленні цитують одного з льотчиків, який розказав, що українські екіпажі освоїли Black Hawk надзвичайно швидко – за лічені години. "Маючи досвід експлуатації Мі-8 та Мі-24, на "Чорному яструбі" ми полетіли в перший день, як його отримали. Просто сіли і виконали переліт", – розповів льотчик.

Як відзначають оборонці, Black hawk в рази маневреніший за Мі-8, значно кращий у керованості, виграє за швидкістю горизонтального польоту. Також вертоліт здатен перебувати в польоті безперервно близько трьох годин, з легкістю може подолати відстань понад 600 кілометрів.

"Даний тип вертольота призначений для стрільби керованими і некерованими ракетами типу Hellfire, а також призначений для підтримки піхоти та перевезення різноманітних вантажів. Для розвантаження групи з 12 бійців та евакуації іншої з поля бою вертольота потрібно 3-4 секунди", - повідомляє ГУР Міноборони.

"За останній рік рівень наших пілотів колосально виріс. Наразі Україна з легкістю може прийняти близько сотні багатоцільових вертольотів типу Black hawk, близько 50 ударних вертольотів типу Apache, а також близько 40-60 вантажних вертольотів типу Chinook. Таку кількість ми могли б прийняти з мінімальним часом на перенавчання наших пілотів", – запевняє перший пілот вертольота з позивним "Маестро". При цьому він зазначив, що цей Black Hawk вже бере активну участь у бойових діях, в тому числі на території ворога.

Black Hawk в Україні - характеристики

Гвинтокрили Black Hawk призначені для вирішення військових завдань, а також для пошуково-рятувальних та спеціальних операцій.

Також вони можуть застосовуватись для вогневої підтримки, санітарних служб. Їх використовують і для перевезення особового складу і різних військових вантажів, а також евакуації поранених.

У лютому стало відомо, що у ГУР з'явився щонайменше один американський гелікоптер UH-60 Black Hawk, поставки якого не оголошували.

Вас також можуть зацікавити новини: