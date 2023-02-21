Гвинтокрил допомагав воїнам ГУР під час чергового бойового завдання.

Авіація воєнної розвідки України повернулася з бойового завдання в найгарячіших ділянках фронту. Спецпризначенцям допомагав американський гелікоптер UH-60 Black Hawk. Тож, на озброєнні ГУР є принаймні один такий "Чорний яструб".

У прес-службі ГУР опублікували дві світлини спецпризначенців на тлі багатоцільового гелікоптера UH-60 Black Hawk.

"Щойно пілоти-розвідники повернулися після виконання чергового бойового завдання. Бойові гелікоптери значно збільшують можливості спеціальних підрозділів Головного управління розвідки України та ефективність виконання спеціальних операцій", – йдеться в повідомлення ГУР.

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Профільні пабліки та експерти підтвердили, що за спинами воїнів ГУР саме "Чорний яструб". Раніше офіційно жодна з країн, яка має на озброєнні UH-60 Black Hawk, не оголошувала про їхню передачу Україні.

UH-60 Black Hawk – американський багатоцільовий гелікоптер розробки та виробництва компанії Sikorsky. Головними завданнями "Чорного яструба" є перевезення особового складу, евакуація поранених та різноманітних військових вантажів як усередині, так і на зовнішніх підвісках.

Авіація для України

Питання постачань літаків та гелікоптерів для України стає все більш актуальним. Як повідомляв УНІАН, 20 січня стало відомо, що Нідерланди розглянуть можливість передачі Україні бойових літаків F-16.

8 лютого президент Володимир Зеленський закликав Велику Британію та інші країни надати Україні бойові літаки.

Того ж дня прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосив про плани з організації підготовки українських пілотів. Сунак доручив міністру оборони Бену Воллесу опрацювати питання про те, які реактивні літаки Британія може передати Україні.

Водночас Воллес заявив, що Британія не зможе швидко передати Україні бойові літаки.

14 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що надання літаків Україні не є найбільш терміновим питанням.

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