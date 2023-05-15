Частина з них піде на потреби української армії.

Польський державний концерн Polska Grupa Zbrojeniowa планує збільшити виробництво артилерійських снарядів до понад 200 тисяч штук на рік.

"Ми серйозно налаштовані й готові значно збільшити виробничі потужності. Сьогодні наша потужність становить 30 000 - 40 000 боєприпасів на рік. Ми хочемо збільшити їх до понад 200 000 штук на рік", – повідомив в інтерв'ю PAP керівник концерну Себастьян Хвалєк.

Збільшення виробництва проводитимуть за двома програмами: для польської армії та Збройних Сил України в межах спільних закупівель снарядів країн-членів Євросоюзу.

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За словами Хвалєка, Польща збирається створити повний цикл виробництва артилерійських снарядів. Для цього планують відновити роботу заводу нітроцелюлози, основного компонента пороху, у місті Пйонки.

Боєприпаси для ЗСУ

Нещодавно голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель оголосив, що в Європейському союзі підготують для України 1 мільйон снарядів 155 мм, а також понад одну тисячу ракет.

8 березня 2023 року Євросоюз збільшив на 2 мільярди євро бюджет Європейського фонду миру, який фінансує постачання зброї Україні.

Спікер Командування армії США в Європі та Африці полковник Мартін О'Доннелл повідомив, що Україна вже отримала від союзників близько 600 видів озброєння, що більше, ніж в будь-якої однієї армії у світі.

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